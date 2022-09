Good Doctor - S05 E06 - Un cœur sur mesure

Le docteur Park espère trouver un cœur O négatif pour greffer un jeune garçon qu’il suit depuis longtemps. Un patient inconscient et gravement blessé est amené sur un brancard. Il est dans un état désespéré et pourrait être le donneur mais Shaun s’acharne à le soigner, contre l’avis général. Le père de ce jeune homme aurait voulu lui parler et se réconcilier avec lui, avant qu’il tombe dans le coma. Les soins acharnés de Shaun endommagent le cœur. Pendant ce temps, Lea est allée trouver Glassman dans le Montana pour le persuader de revenir. Elle lui avoue avoir falsifié les résultats de popularité de Shaun pour l’aider. Morgan trouve comment se faire attribuer par Sélène la place vacante de Glassman.