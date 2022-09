Good Doctor - S05 E08 - Qui cherche trouve

Tout le monde est sous le choc après la mort d’un nouveau-né. Sélène manipule la mère pour que cette dernière n’attaque pas l’hôpital et renvoie le docteur Fremes, le pharmacien de l’hôpital désigné comme bouc émissaire. La coupe est pleine pour le docteur Lim. Elle est bien décidée à faire tomber Sélène à qui elle reproche de faire passer l’argent et les profits avant le bien-être des patients. Shaun est toujours en colère contre Léa. Mais grâce au docteur Glassman et à un patient, il finit par accepter de lui pardonner.