Good Doctor - S05 E10 - Le don de soi

Léa et Glassman persuadent Shaun de revenir sur sa démission et de retourner à l’hôpital pour préserver la fin de son internat et sa carrière. Shaun accepte de renoncer à prendre part à la "résistance". Celle-ci le reprend, à contrecœur. Lim, Léa et Glassman ainsi que Park et Asher, noyau dur de la "résistance", se retrouvent chez Lim et préparent un plan pour dissuader le fonds de pension censé racheter l’hôpital de faire confiance à Sélène. Mais cette dernière apprend ce qui se trame et arrive chez Lim. Elle licencie Léa, Lim et Glassman et menace de ruiner leur carrière.