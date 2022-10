Good Doctor - S05 E13 - Sentiment d'appartenance - Premières minutes

Morgan propose à Alex de chercher une maison pour emménager ensemble, mais il traîne les pieds. Morgan comprend que c’est une question d’argent et donc de fierté car Alex n’a pas les moyens et refuse qu’elle paie pour lui. Mais elle finit par le convaincre de se lancer dans un projet de vie commune. Asher et Shaun soignent Trent, un adolescent adepte du «biohacking», une pratique consistant à s’implanter des gadgets pour améliorer son corps, en conflit ouvert avec sa mère Carrie, suite au divorce de ses parents. Un des implants de Trent s’est infecté et doit être retiré.