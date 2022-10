Good Doctor - S05 E18 - Un bon père

Les parents d’Asher Wolke, qui l’avaient banni de la famille, viennent le voir par surprise à l’hôpital. Son père est atteint d’un cancer du poumon en phase terminale. Les rapports sont tendus, mais Asher fait son travail de médecin. Cependant, il est de plus en plus excédé par leur religiosité, affirme son homosexualité dans un élan de colère et refuse toute compassion à ses parents. Jordan lui fait comprendre que son père, loin d’être venu chercher la guérison miracle, est venu faire la paix avant de mourir. Asher se réconcilie finalement avec son père avant de laisser rentrer chez lui pour mourir en famille, comme il le souhaitait. Morgan a décroché une offre d’emploi à New York qui la tente. Bien que déchirée, elle semble prête à quitter Park pour son nouveau travail. Shaun et Léa décident de se marier au tribunal pour éviter tous les préparatifs contraignants de la cérémonie.