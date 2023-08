Good Doctor - S06 E01 - Le trouble-fête

En quittant la fête de mariage de Shaun et Léa, l’équipe découvre que Lim et Villanueva ont été sauvagement agressées. Andrews et Glassman croisent Owen, l’ex-petit ami de Villanueva, dans l’ascenseur et lancent l’alerte. Owen blesse deux vigiles et prend la fuite, mais il ne peut sortir de l’hôpital car le code «argent» est activé. Toutes les issues bloquées et tout le monde est confiné là où il se trouve dans l’hôpital. Conseillés par Park au téléphone, Morgan et Asher tentent d’aider Ezra, un patient atteint de la maladie de Crohn, en pleine crise. Pendant ce temps, Andrews, Glassman, Shaun, Jerome, Jordan et Léa s’occupent de Lim et Villanueva. Parti chercher de quoi opérer Ezra, Asher croise Owen, qui les prend en otage, Morgan, Ezra et lui. Lors de l’opération de Lim, Glassman donne des instructions précises à Shaun, mais il est appelé au bloc voisin par Andrews pour l’opération de Villanueva. Shaun désobéit à ces instructions, en pensant faire un meilleur choix...