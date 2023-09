Good Doctor - S06 E014 - Cœur de pierre - Premières minutes

La grand-mère de Jordan vient se faire soigner pour un problème cardiaque. On découvre que son péricarde est complètement calcifié. Jordan étant de sa famille, elle n’a pas le droit de la prendre en charge et Lim lui demande sèchement de ne pas se mêler de l’opération. Park et Shaun sauvent un petit garçon atteint d’une maladie rare, la maladie de Moya Moya. Léa n’en peut plus de la présence de Glassman chez eux. Shaun demande à Grincheux de déménager, non sans lui avoir avoué qu’il le considère comme le grand-père de leur enfant. Glassmann trouve un appartement sur le même palier. Sur les conseils de la grand-mère de Jordan, Perez ouvre sa propre réunion des Narcotiques Anonymes au sein de l’hôpital.