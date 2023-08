Good Doctor - S06 E02 - En mode battante

Audrey Lim revient à l’hôpital après trois mois de rééducation. Malgré un entraînement intensif, le travail au bloc opératoire s’avère beaucoup trop difficile. Glassman lui suggère une solution : laisser l’équipe médicale s’adapter à elle et non le contraire. Avec l’aide de Hakws et Villanueva, elle finit par trouver une solution : une table chirurgicale adaptée à son fauteuil et un plan de travail à sa hauteur. Malgré cette réussite, sa colère envers Shaun, qu’elle avait réprimée jusque-là, finit par sortir. Park et Reznick ont du mal à gérer leur rupture. Nouvellement nommé chirurgien titulaire, Shaun doit apprendre à composer avec une interne qui refuse de sacrifier un cochon pour sauver un patient.