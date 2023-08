Good Doctor - S06 E04 - Rendez-vous manqués

Shaun est en crise car Lim lui en veut. Il ne supporte plus la présence des autres et refuse d’assumer la responsabilité de sa paralysie. Mais il est pris d’inspiration : il y a un moyen de sauver Lim. Un patient qui s’est amusé avec des feux d’artifices pendant une reconstitution de bataille provoque la colère froide du docteur Powell, qui revient d’Afghanistan. Intrigué, Asher insiste lourdement pour en savoir plus sur son passé militaire. A bout de nerfs, Powell finit par raconter son histoire.