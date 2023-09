Good Doctor - S06 E06 - L'esprit de contradiction

Une vague de chaleur frappe la Californie. La climatisation de l’hôpital Saint Bonaventure a du mal à suivre et Léa doit gérer la surchauffe des serveurs pour éviter que non seulement la climatisation lâche, mais aussi le reste de l’hôpital. Les pensionnaires d’une maison de retraite, frappée par une coupure de courant, arrivent aux urgences. Asher et Morgan partent à la recherche d’Arthur, centenaire, qui a disparu, et "kidnappent" par erreur dans la rue, un autre vieux monsieur.