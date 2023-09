Good Doctor - S06 E09 - Une simple distraction

Léa et Shaun visitent des maisons, officiellement pour passer le temps. Mais Shaun découvre que Léa rêve d’en acheter une et qu’elle a même pris rendez-vous avec un courtier pour un prêt. Il tente de la dissuader, puis il se laisse convaincre lorsqu’il comprend que c’est une distraction pour se consoler de ne pas pouvoir avoir d’enfant dans l’immédiat. Il demande à Andrews de lui donner plus de travail pour l’occuper, ce qui fâche Léa lorsqu’elle l’apprend. Mais elle finit par renoncer à acheter une maison car elle ne veut pas forcer la main à Shaun. Daniel invite Jordan à dîner après le travail.