Good Doctor - S06 E10 - Quelques complications

Léa doit subir une intervention pour éviter de perdre le bébé. Shaun insiste pour tout organiser, tout superviser, parfois au détriment de Léa et de ceux qui veulent les aider. Morgan se prépare pour un transfert d’embryons, au grand dam de Park qui regrette de ne pas pouvoir faire partie de l’aventure. Andrews et Lim imposent une période probatoire à Perez après son overdose. Ce dernier explique également à Jordan qu’il ne pourra plus passer de temps avec elle car il est encore trop fragile et ses sentiments risqueraient de le faire plonger encore une fois.