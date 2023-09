Good Doctor - S06 E11 - Break prénatal

En voyage de «baby break», Shaun et Léa sont amenés à secourir un chien accidenté. Ils vont devoir s’en occuper et leurs dissentions à ce sujet les font réfléchir avec angoisse à leur future parentalité. Glassman se confie à Léa, la rassure et lui avoue à demi-mots qu’il la considère comme sa fille. Un ancien Marine arrive chez Danica. Blessé par balle, il ne peut pas aller à l’hôpital sous peine d’être renvoyé en prison pour violation de conditionnelle.