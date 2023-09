Good Doctor - S06 E12 - Un choix à assumer

Suite à l’infestation de sa maison par des termites, Glassman vient s’installer chez Léa et Shaun. La cohabitation est compliquée. Mais le jour où Glassman se décide à trouver un autre hébergement, sa maison est détruite dans un incendie. Lim prend Asher et Danny dans son équipe pour les surveiller de plus près, le temps de leur mise à l’épreuve. Ils soignent un patient en insuffisance cardiaque que Lim suit depuis longtemps. Celle-ci souhaite lui fabriquer un nouveau ventricule cardiaque, une opération spectaculaire mais très risquée, qu’Asher désapprouve.