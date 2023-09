Good Doctor - S06 E13 - Toutes nos différences

Shaun s’occupe d’un jeune garçon dont les parents ont des vues diamétralement opposées quant à la façon d’éduquer leur fils. Il s’inquiète de savoir si Léa et lui arriveront à trouver un terrain d’entente en ce qui concerne l’éducation de leur propre fils. Glassman essaie tant bien que mal de se remettre de la perte de sa maison. Mais Léa lui fait comprendre que même s’il a perdu beaucoup de souvenirs, ceux qu’ils vont créer ensemble seront tout aussi merveilleux. Lim s’occupe d’une jeune fille qui doit subir une transplantation pulmonaire. Mais les poumons ont un défaut. Lim trouve une solution in extremis et sauve la jeune fille. Morgan entame son premier jour au poste de chef des essais cliniques.