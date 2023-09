Good Doctor - S06 E15 - Des amis de longue date

Morgan et Jordan s’occupent d’une femme enceinte dont la grossesse est déjà bien avancée. Malheureusement, elles découvrent une anomalie qui met gravement en danger la vie de la mère si elle refuse d’interrompre sa grossesse. Ayant deux approches totalement différentes, elles vont devoir trouver ensemble le meilleur moyen d’aider leur patiente. Park se retrouve obligé de soigner Joe, l’homme qui a eu une aventure avec sa femme. Ce dernier a intentionnellement choisi son hôpital pour lui demander pardon, mais Park ne l’entend pas de cette façon. Jared Kalu arrive à l’hôpital aux côtés de Roland Barnes, richissime homme d’affaires, blessé par un tigre. Médecin personnel de ce dernier, Jared participe au traitement et à l’opération de Barnes. Grâce à Murphy, il prend conscience que la chirurgie lui manque et il finit par demander à réintégrer l’hôpital.