Good Doctor - S06 E17 - Un bon exemple

Shaun est déstabilisé par l’attitude de Jared qui n’accepte pas son statut de première année et prend des libertés par rapport aux patients. Shaun se voit donc contraint de mettre les choses au point et de redéfinir leur relation. Lim et Park aident Asher et Jérôme à se réconcilier après la confession de ce dernier.