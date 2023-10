Good Doctor - S06 E19 - L'esprit d'équipe

Andrews et Lim opèrent un patient quasiment coupé en deux par une plaque de tôle. Lim confie la conception du rattachement du bas du corps à ses quatre internes. Asher, Jordan et Daniel vont devoir surmonter leurs différences avec Jared pour relever le défi. Andrews remet en cause l’objectivité de Lim. Ils sauvent le patient mais entre eux, le torchon brûle. Morgan, Shaun et Park sauvent le bébé d’une sans-abri qui décède d’épuisement à l’hôpital. La petite fille, qui s’appelle Eden, va avoir besoin d’une famille d’accueil. Morgan annule son transfert d’embryon pour s’occuper d’elle à l’hôpital. Shaun insiste pour faire des examens du cerveau à Glassman. Finalement rassuré sur l’absence d’une récidive de son cancer, Shaun reste pourtant très inquiet. Glassman transmet à Shaun son meilleur conseil pour élever son enfant à venir : ne pas privilégier le travail sur la famille.