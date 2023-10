Good Doctor - S06 E20 - La peau dure

Jordan et Asher assistent le docteur Andrews pour opérer un patient atteint d’épidermodysplasie verruciforme. Ce patient, malgré son aspect monstrueux, est toujours positif et remercie le seigneur pour ses bienfaits. Cela renvoie Jordan et Asher à leurs propres problèmes existentiels et relationnels. La famille d’accueil qui se présente pour accueillir la petite Eden se désiste. Morgan a bien réfléchi : Eden va devenir sa fille. Shaun observe attentivement le docteur Glassman pour détecter des symptômes de dysfonctionnement de son cerveau.