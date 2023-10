Good Doctor - S06 E22 - Le soleil de ma vie

Shaun et Léa s’apprêtent à accueillir leur bébé. Mais la situation entre Shaun et Glassman est toujours tendue. Ce dernier ne parvient pas à passer outre l’humiliation que Shaun lui a fait subir. Jérôme, Kalu et Perez sont victimes d'un accident de la route alors qu’ils transportent un patient en ambulance.