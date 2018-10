Good Doctor - Saison 01 Episode 12 - Voler de ses propres ailes

Seule Jenny s’est réveillée après l’intervention qui a séparées les sœurs siamoises. Katie n'a plus d’activité cérébrale. Les médecins découvrent que son cerveau n’est pas suffisamment irrigué. Ils pensent d’abord que l’artère qui lui a été greffée lors de la séparation est bouchée. Shaun revient à l’hôpital comme si de rien n’était, après son escapade de deux jours. Il se fait réprimander par Melendez et Andrews, puis par Glassman. Il lui annonce qu’il veut quitter l’hôpital. En fait, il souhaite suivre Léa, qui déménage en Pennsylvanie. Claire et Shaun découvrent que le problème ne vient pas de l’artère greffée, mais de malformations dans le cerveau de Katie. Shaun propose de poser un shunt dans l’artère cérébrale moyenne.