Premières minutes : Good Doctor - Saison 01 Episode 15 - Bain de foule

Le docteur Alex Park, le dernier interne du docteur Coyle, rejoint l’équipe de Melendez. Cet ancien flic ne voit pas d’un bon œil le transfert à l’hôpital d’un prisonnier inculpé pour meurtre, qui souhaite se racheter en faisant un don d’organe. Shaun et Morgan s’occupent d’une jeune fille née avec une ectopie cardiaque et dont le cœur doit être replacé à l’intérieur de sa cage thoracique. Le grand gala annuel organisé par Aoki se rapproche. Mais l’invitée d’honneur lui fait faux bond au dernier moment. Elle demande donc à Aidan Coulter, jeune et séduisant homme d’affaires, de prononcer le discours d’ouverture.