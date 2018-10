Premières minutes : Good Doctor - Saison 01 Episode 18 - Assumer les conséquences

Shaun demande au docteur Glassman s’ils peuvent redevenir amis. Glassman lui annonce qu’il souffre d'une tumeur inopérable au cerveau. Il ne lui reste qu'entre douze et dix-huit mois à vivre. Très perturbé par cette annonce, Shaun refuse le diagnostic et oblige Glassman à lui promettre de demander un deuxième avis. Hélas, celui-ci confirme le diagnostic. Lim, Park et Jared prennent en charge Caden, un étudiant qui souffre d’une fracture très compliquée de la jambe. Blake, son ami, qui l’a accompagné aux urgences, est très évasif quant aux circonstances de l’accident. Park est très soupçonneux. Melendez est contraint d’interrompre l’opération de Caden avant la fin afin de lui éviter un arrêt cardiaque. Park et Jared vont interroger Blake, qui leur révèle que pendant leur bizutage, Caden a dû avaler plusieurs capsules de lessive liquide. Une nouvelle intervention a lieu. Appelé dans un autre bloc, Melendez confie à Shaun, assisté de Morgan et Claire, le soin de suturer et de refermer le patient. Mais Shaun est distrait car il ne retrouve plus son bistouri en plastique. Claire et Morgan s’en aperçoivent.