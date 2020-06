Good singers : à vous de trouver le bon chanteur

Divertissements

Good Singers est un jeu d’enquête musical dans lequel des chanteurs anonymes très talentueux et d’autres beaucoup moins, devront être identifiés par deux équipes de célébrités. Les deux équipes s’affrontent au cours de six manches toutes plus drôles et décalées les unes que les autres pour accumuler des indices et réussir à identifier les bons chanteurs. À chaque fois qu’une équipe identifie un bon chanteur, elle remporte de l’argent pour l’association caritative qu’elle défend. Mais si l’équipe se trompe et désigne un chanteur qui se révèle être un mauvais chanteur, c’est l’équipe adverse qui remporte la mise. Quelles équipes parviendront à identifier les bons chanteurs et à accumuler un maximum d’argent pour leur association ? Et vous…Saurez-vous identifier les bons chanteurs ?