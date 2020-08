Good Singers - Episode 2

Venez mener, en famille et avec nos célébrités, une nouvelle enquête inédite avec « GOOD SINGERS, A vous de trouver les bons chanteurs » LE nouveau divertissement musical de l’été sur TF1 ! Pour cette deuxième soirée, Jarry, le célèbre et perspicace enquêteur de « Mask Singer », endosse de nouveau avec humour et malice, le rôle d’animateur en prime time sur TF1.Adapté du format turc « Is that really your Voice ? », distribué par Global Agency, « GOOD SINGERS, A vous de trouver les bons chanteurs » est un jeu d’enquête musicale dans lequel des chanteurs anonymes très talentueux et d’autres beaucoup moins, devront être identifiés par nos « profilers ». Ils révéleront en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse. Au fil de la soirée, 2 équipes de célébrités tentent de suivre leur instinct et de décoder les indices donnés pour répondre avec succès à une seule et unique question : QUI SONT LES BONS CHANTEURS ? Amel Bent fera équipe avec Bilal Hassani et Titoff tandis que Kendji Girac sera avec Natasha Saint-Pier et Fred Testot.Sur scène et face à nos célèbres « profilers », découvrez 12 individus aux styles et profils bien différents ! Parmi eux se cachent des voix en or comme vous en entendrez rarement... Mais aussi des voix très approximatives...! Les 2 équipes s’affrontent au cours de 5 manches toutes plus drôles et décalées les unes que les autres pour accumuler des indices et réussir à identifier les bons chanteurs !A chaque fois qu’une équipe identifie un bon chanteur, elle remporte de l’argent pour l’association caritative qu’elle défend ! Mais si l’équipe se trompe et désigne un chanteur qui se révèle être un mauvais chanteur, c’est l’équipe adverse qui remporte la mise.S’il faudra d’abord se fier à son intuition, vous apprendrez ensuite à connaître les 12 chanteurs au fur et à mesure de l’émission et collecterez de précieux indices pour établir vos conclusions. Méfiez-vous tout de même... les apparences peuvent être trompeuses ! Quelles équipes parviendront à identifier les bons chanteurs et à accumuler un maximum d’argent pour leur association ? Et vous, saurez-vous identifier les bons chanteurs ?