Good Singers - Episode 2 (Partie 1)

Deuxième soirée inédite pour "Good singers" » !Chris Marques, le juré historique de "Danse avec les stars", prend les commandes de ce jeu d’enquête musicale où les invités doivent distinguer les bons des mauvais chanteurs parmi une sélection d’anonymes.Tout au long de la soirée, plusieurs manches vont permettre aux "profilers" de trouver et d’identifier les bons des faux chanteurs à travers différents indices à décoder. C’est donc deux équipes de célébrités qui vont essayer de suivre leur instinct pour répondre avec succès à une seule et unique question : qui sont les bons chanteurs ?Pour cette seconde émission, Anggun fera équipe avec Booder, et Miss France 2022, Diane Leyre pour l’association "Aviation sans frontière". Tandis que Joyce Jonathan jouera avec Chantal Ladesou ainsi qu’avec Helena Noguerra pour l’association "Sur les bancs de l'école".Face aux enquêteurs, ce sont 12 individus aux styles et profils bien différents qui vont devoir révéler en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse ! En effet, parmi eux se cachent des voix en or comme vous en entendrez rarement... Mais aussi des voix très approximatives...