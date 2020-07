Good Singers : Le duo catastrophique d'Amir et Samuel !

Aïe, aïe, aïe ! Alors qu'Amir et son équipe étaient persuadés que Samuel était un Good Singer, le résultat de l'enquête n'est pas celui qu'ils attendaient... On vous laisse découvrir le duo entre Amir et Samuel. Extrait de l'émission du 17 juillet 2020.