Good Singers : Les indices de Xavier et Samuel

Ils ne restent plus beaucoup de candidats à découvrir mais le doute est plus que présent pour Anggun et son équipe. Leur choix s'est tourné vers Xavier et Samuel. Leurs indices vont-ils les aider à trouver le Good Singer ? Découvrez-le en images. Extrait de l'émission du 17 juillet 2020.