Gossip Girl : Nouvelle Génération - S01 E09 - A la poursuite de Julien

Lorsque que Gossip Girl retourne toute la ville contre Julien, cette dernière se repose sur Zoya dans sa recherche de la vérité. Pendant ce temps, Kate et Jordan essayent d’être plus malin que leurs collègues. Audrey et Aki s’ouvrent à de nouvelles expériences et Max essaye d’exprimer ses sentiments.