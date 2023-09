Gourou minceur : le scandale Gwen Shamblin

Drame • Fiction étrangère |

Gwen Shamblin fonde un programme de régime "chrétien", accumulant pouvoir et argent, avant d'être accusée d'exploitation et d'abus émotionnels, psychologiques et physiques en raison de ses pratiques sectaires. Son règne prend tragiquement fin en mai 2021 lorsque l'avion que pilote son mari s'écrase.