Grands Reportages du 10 février 2019 - Un, deux, trois, adjugé !

Elles intriguent, fascinent et provoquent toujours de grandes émotions ! En France, les ventes aux enchères rassemblent, chaque année, plus d’adeptes. Autrefois réservées aux collectionneurs ou acheteurs fortunés, elles se sont démocratisées et sont devenues un mode d’achat attractif. En quête de bonnes affaires ou pour dénicher la perle rare, près d’un quart des Français a déjà participé à une vente. Pendant plusieurs mois, nous avons exploré les coulisses des enchères et découvert plusieurs ventes étonnantes.