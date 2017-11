Grands Reportages du 11 novembre 2017 - Ambassadrice: les risques du métier

Ambassadrice : les risques du métierUn reportage d'Isabelle Cottenceau Image : Vincent Ferreira Montage : Jacques TerrienAgence de presse : editel Les ambassadeurs sont des hommes et des femmes de l'ombre. Pourtant leur rôle est essentiel… ils représentent la France dans tous les pays du monde. Parmi eux, quelques femmes. Pendant plusieurs mois une équipe de "Grands Reportages" a suivi le quotidien d'une toute nouvelle ambassadrice. Et sa première affectation l'emmène dans un des pays les plus sensibles…Israël. A 49 ans, Hélène Le Gal est aussi la première femme à prendre la tête de cette ambassade. De discussions avec les communautés en débats internationaux, de réceptions en manifestations, elle n'a qu'une mission : faire entendre la voix de la France.