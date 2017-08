Grands Reportages du 12 août 2017 - Tout quitter pour la Dordogne - Drôles de loisirs  

Tout quitter pour la DordogneUn reportage de Grégoire Guist’hauImages / Montage : Julia Gardet (AIMV) Fuir la chaleur et la surpopulation du sud-est, quitter Paris pour la campagne, acheter une belle propriété à moindre coût, lancer son entreprise… Il y a tant de bonnes raisons de s’installer au cœur du Périgord : profiter de ses paysages naturels somptueux et de sa gastronomie si réputée. Pendant plusieurs mois « Grands Reportages » a suivi trois familles françaises qui ont décidé de s’installer dans le Périgord. Une découverte insolite de la Dordogne. Drôles de loisirsUn reportage d’Anthony Headley et Anna RochImage : Oscar BorneMontage : Nora Nervest et Virginie Letendre (Memento production) Gorges, vallées, falaises, les reliefs français sont parmi les plus beaux du monde. Depuis quelques années, des passionnés permettent à tous de les parcourir à travers de « drôles de loisirs ». Via Ferrata, parcours en hauteur ou accrobranches, équipés de mousquetons et de harnais, chaque année des milliers de Français grimpent dans les arbres ou sur des parois rocheuses en toute sécurité. Pendant plusieurs mois « Grands Reportages » a suivi des amateurs de sensations fortes mais aussi des experts qui, pour construire des via ferrata n’hésitent pas à prendre des risques...