Grands Reportages du 12 janvier 2019 - Experts en tout genre

Un reportage d'Amal MogaizelImages : Franck Poirier, Emeric Nicolas, Stéphane Bion et Jean-Pierre GuillerezMontage : Benjamin Ambard et Valérie MérieProduction : Sunset Presse Ce sont des femmes et des hommes qu’apparemment rien ne distingue des autres. Pourtant, que ce soit dans l’art, les pierres précieuses, la cuisine, les tableaux ou les crimes, ce sont des experts. Reconnus chacun dans leur domaine. Leur constat est souvent sans appel : "Authentique ! C’est une copie ! Des diamants ? Non des zircons ! Il semble vrai mais il est faux..." Ils peuvent en quelques instants provoquer un soulagement, des cris de joie, mais aussi un désarroi complet individuel ou familial. Pour eux et pour leurs clients, l’enjeu est de taille… Pendant plusieurs semaines, une équipe de Grands reportages a suivi des experts qui font référence dans leur domaine.