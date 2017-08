Grands Reportages du 13 août 2017 - Les secrets des forains  

Un reportage de : Elodie Tinel et Valérie Rouviere Images : Mathieu Huou, François RichardMontage : Luc Golfin, Mathias Quince, Marc Woudenberg (Production : Sable Rouge) En France, les forains représentent une communauté de 150 000 personnes. Une communauté faite de clans, de familles, dans lesquels il est difficile de rentrer. Peu connus du grand public, les forains sont aussi l'objet de tous les fantasmes, de tous les clichés. Exceptionnellement, certains ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs caravanes, de l'envers du décor de leurs foires…et de leurs vies. Pendant près d'un an, les équipes de Grands Reportages les ont suivis sur les routes, de ville en ville, de foire en foire... Portrait d'une des dernières communautés nomades de France à travers trois forains et leurs familles.