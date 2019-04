On la surnomme "La perle de l’Atlantique"… Ses plages qui s’étendent à perte de vue, ses maisons blanches et ses roses trémières ont fait d’elle une des îles les plus prisées de France. Mais l'Île de Ré est bien plus qu’une carte postale… Pendant un an, pour Grands reportages, ceux qui y vivent au quotidien nous ont ouvert leurs portes… et leurs réalités parfois surprenantes.