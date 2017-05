Grands Reportages du 13 mai 2017 - Les courses c'est leurs dadas  

Les courses hippiques sont un phénomène très français. Qu'ils soient dans les tribunes des hippodromes ou bien les yeux rivés sur leurs écrans de télévision, sept millions de nos compatriotes les suivent régulièrement, avec l'espoir de toucher le tiercé ou le quinté... Dans l'ordre ! Mais le monde des courses, c'est aussi 6 000 éleveurs, 2 700 entraîneurs, 700 jockeys et autant de "drivers". Chaque année, 18 000 courses sont organisées sur les 245 hippodromes que compte l'Hexagone ! Durant plusieurs mois, de Mont-de-Marsan à Montluçon, de Royan à Craon, une équipe de Grands Reportages a suivi le quotidien de ces éleveurs, entraîneurs, jockeys et turfistes... Nous allons partager leurs rêves, leurs espoirs, leurs coups durs et, peut-être, leurs jours de gloire.