Grands Reportages du 13 octobre 2018 - Les secrets du bois de Boulogne

Un reportage de Stéphane Sanchez et Elise Casta-Verchère Images : Cyril Havoudjian, Raoul Seigneur et Candice BaudinMontage : Anne Julie Toullec et Gaëlle PidouxEléphant Doc Avec ses 850 hectares, le bois de Boulogne est deux fois et demi plus grand que Central Park à New York. Mais ce qui fait sa particularité c’est la diversité de paysages qu’il offre : une forêt de 150 000 arbres, une roseraie, des lacs, des clairières, deux hippodromes et des restaurants gastronomiques. Ce poumon vert de la capitale était l’ancien terrain de chasse des rois de France. Aujourd’hui, 8 millions de visiteurs en profitent chaque année : joggers, promeneurs, amoureux, familles... Mais le bois de Boulogne n’est pas seulement un écrin, c’est aussi un haut lieu de la prostitution parisienne, où le plus vieux métier du monde est devenu toujours plus dur à exercer. De jour, comme de nuit, nous allons plonger dans les coulisses du bois de Boulogne, en compagnie de celles et ceux qui le font vivre.