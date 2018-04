Grands Reportages du 14 avril 2018 - Retour à l'hôpital français de Kaboul

Retour à l'hôpital français de KaboulUn reportage de Marine Jacquemin et Sigrid ClémentImages : Camille Courcy et Nicolas DomMontage : Gaëlle PidouxProduction : Ethic Prod Au début des années 2000, l’Afghanistan est dévasté. Il n’y a plus une école, plus une infrastructure en état, plus un hôpital debout. Un enfant afghan sur cinq n’atteint pas l’âge de 5 ans. Marine Jacquemin, grande reporter à la rédaction de TF1, est alors envoyée dans ce pays sous domination talibane. Son traducteur, qui est aussi chirurgien, lui fait découvrir un endroit impressionnant, les ruines de hôpital Ali Abad, c’était là qu’il opérait avant la guerre. "Il faut que tu le reconstruises !" dit-il à Marine.