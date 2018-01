Grands Reportages du 14 janvier 2018 - Ces animaux stars de cinéma

Ces animaux stars de cinémaUn reportage de Bernard CazedepatsImage : Bernard Cazedepats Montage : Bruno Maruani et Hélène AmétisProduction : SKOPIA FILMS – Éric Bitoun et Adèle Ménard Les chiens Rin-tin-tin, Lassie, Beethoven, l'orque Willy, le porcelet Babe et bien d’autres animaux ont rejoint depuis longtemps le panthéon des grandes stars de cinéma. Derrière ces animaux stars se cachent des hommes et des femmes qui, loin des paillettes, ont pour mots d’ordre passion, détermination et patience. En France, ils ne sont qu’une poignée à exercer professionnellement le métier de dresseur d’animaux au service de l’image. Casting des animaux, séances de dressage avec son lot d’échecs, répétitions avec les comédiens, et puis, enfin, le tournage… et ses imprévus, pendant plusieurs mois une équipe de « Grands Reportages » a suivi ces dresseurs et leurs acteurs hors du commun.