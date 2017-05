Grands Reportages du 14 mai 2017 - Il était une fois : leurs plus grandes " Affaires " épisode 2  

Dans ce 2ème épisode, Bernard Pasqualini et Claude Cancès, deux légendes de la police judiciaire, raconteront l’enquête qui a marqué un tournant dans leur carrière. La première affaire nous sera racontée par Bernard Pasqualini. En janvier 1986, alors qu’il est chef de groupe à la Brigade Criminelle, il est chargé, à la suite d’un hold-up sanglant, de reprendre l’enquête sur le célèbre « gang des postiches », une équipe de braqueurs professionnels qui pille les coffres de riches particuliers dans les banques depuis 5 ans sans jamais être inquiété par la Police. En moins d’un an, Pasqualini trainera les 4 membres du gang devant la Justice… La deuxième affaire nous sera racontée par une autre figure du 36 quai des orfèvres, Claude Cancès. En Juillet 1976, il est chef de section à la crim’, lorsque trois cadavres sont découverts à Neuilly, puis deux autres à Pierrelaye dans le Val d’Oise. L'affaire Pesquet aussi surnommée « l’affaire du Landru du Val d’Oise » débute. Claude Cancès est aux premières loges… Avec des images d’archives, d’interviews des proches et collègues, ainsi que par des évocations mettant en scène les étapes-clés, nous suivrons ces 2 enquêtes palpitantes…