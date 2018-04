Grands Reportages du 15 avril 2018 - Avoir 20 ans en 68

Avoir 20 ans en 68 Un reportage de Philippe PoiretImages : Christophe Astruc Montage : Vincent Buchy Production : Capa Presse C’était il y a 50 ans… Mai 68. Un mois qui a bouleversé la France. Pour ce cinquantième anniversaire, Grands reportages revient sur évènement exceptionnel qui a changé le cours de l’histoire. A Nanterre ou à la Sorbonne, mais aussi à Dijon et à Nantes, nous allons croiser des révolutionnaires en herbe, des utopistes, des amoureux, des artistes, des bourgeois, des syndicalistes, des gardiens de la paix, des journalistes et quelques autres. Ils n’étaient pas appelés à se rencontrer et pourtant, Mai 68 les a réunis dans la rue. Ils nous racontent leur révolution à travers leurs petites histoires et anecdotes, des deux côtés des barricades. Ils avaient 20 ans à l’époque et cinquante ans plus tard, ils s’en souviennent encore.