Grands Reportages du 15 décembre 2018 - La magie du cirque

Un reportage de Celia Londos et de Dorothée Cochard Images : Jérôme Weisselberg et Guillaume TaverneMontage : Laurent GodefroyTF1 Production La simple évocation de son nom fait sourire, fait rêver ou impressionne : le cirque. Nous y sommes tous allés un jour, il nous est familier... Et pourtant, en dehors de la piste, qu’en connaissons-nous vraiment ? Qui sont les hommes et les femmes qui travaillent en coulisse ? Comment crée-t-on un numéro ? Pour quelques minutes passées sur scène, ce sont des heures de travail et de sacrifices… Répétitions, soins des animaux, négociations auprès des villes pour avoir le droit de s’installer, vie en famille, petits secrets des coulisses... Pendant près d’un an, nous avons suivi le quotidien de deux cirques : le géant Arlette Gruss et le minuscule Piedon. Leurs joies, leurs peines, leurs doutes… Une vie de bohème, une vie de passion, qui fait toute la magie du cirque…