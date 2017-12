Grands Reportages du 16 décembre 2017 - Toqués de cuisine

Toqués de cuisineUn reportage de Philippe PoiretImages : Bernard Cazedepats, Franck Dhelens, Bertrand Rubé, Christophe Astruc et Caroline BoghossianMontage : Soline BraunAgence de presse : CAPA PRESSE Amateurs ou professionnels, on les appelle "fondus", "toqués" ou plus simplement "passionnés". En France, ils sont des milliers à ne pas envisager une journée sans cuisiner. Bref, entre les Français et la cuisine, c'est une histoire d'amour. Durant plusieurs mois, nous avons suivi plusieurs "allumés des fourneaux". Ils ont entre 22 et 60 ans, hommes et femmes, ils sont musiciens, ingénieurs, professeurs, agriculteurs, femmes au foyer, ils vivent aux quatre coins de la France, mais tous aspirent à une même chose : cuisiner.