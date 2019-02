Grands Reportages du 16 février 2019 - Les coulisses de la gare de Lyon

C’est l’une des plus belles gares de France… et l’une des plus grandes aussi ! La gare de Lyon voit chaque jour plus de 125 00 voyageurs passer par ses quais. Avec des destinations comme la Côte d’Azur ou les stations de ski des Alpes, cette gare fait irrémédiablement penser aux vacances… Mais pour que les rouages fonctionnent au mieux, il faut des personnalités passionnées par "leur" gare… Nos caméras ont suivi les péripéties de celles et ceux qui se battent pour que cette gare reste unique.