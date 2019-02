Grands Reportages du 17 février 2019 - Au coeur de l'autoroute A1

De Paris à Lille, l’autoroute du Nord est l’axe routier le plus fréquenté d’Europe. Chaque année, plus de 15 millions d’usagers l’empruntent. 214 kilomètres de bitume qui ne sont pas qu’un lieu de passage. L’A1 c’est aussi un lieu de vie et de travail pour des milliers de personnes. Ils sont chauffeurs routiers, propriétaires de restaurant, dépanneurs ou encore gendarmes. Loin de leurs foyers, ils vivent au rythme de l’autoroute A1. Pendant plusieurs mois les caméras de Grands reportages ont suivi ceux qui donnent à l’A1 cette ambiance si particulière.