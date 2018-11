Grands Reportages du 17 novembre 2018 - Chroniques de carabins

Un reportage de Marie Bonhommet Images : Frédéric Poussin, Timothée Dereix, Maxime Soulard et Charles Villanove Montage : Eve BarreireProduction : 17 JUIN MEDIA On les appelle «docteur» et de fait, bien souvent, ce sont eux les premiers à intervenir lors d’une hospitalisation. Pourtant, la première année d’internat est plus pour eux une année de découverte et d’apprentissage. Tous les ans, début novembre, ils sont plus de 8 000 à enfiler leur blouse dans tous les hôpitaux de France. Après six ans de bachotage et de théorie à la faculté de médecine, place à la formation pratique!Pour la première fois, ces étudiants vont devoir poser leur propre diagnostic, prescrire des médicaments, assurer seuls les gardes de nuit. Pendant six mois, nous avons suivi quatre jeunes internes lors de leur premier stage à l’hôpital. Nous avons partagé leur stress, leur fatigue et parfois leurs doutes…qu’il ne faut surtout pas laisser transparaître…