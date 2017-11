Grands Reportages du 18 novembre 2017 - L'école des surdoués

Un reportage de Laurence DelleurImages : Adrien Pinon, Henry Marquis et Jérôme WeisselbergMontage : Nicolas ReyAgence de presse : TF1 Production On les appelle des "surdoués" ou "précoces". Ce sont surtout des enfants qui pensent différemment des autres. Ils sont près de 900 000 en France et, contrairement aux idées reçues, une grande majorité d'entre eux se trouve en difficulté scolaire. A Nantes, Arborescences, une école spécialisée, a ouvert il y a deux ans. On y propose un enseignement adapté. Avec des cours classiques, mais aussi des matières plus originales comme la mythologie ou encore le chinois. La manière de transmettre le savoir est aussi différente, plus orale, plus tolérante avec ces élèves souvent dissipés et, aussi, avec des effectifs réduits : deux classes d'une quinzaine d'élèves seulement. Tout pour développer au mieux leur intelligence particulière. Pendant un an, nous avons suivi le quotidien de trois élèves…