Grands Reportages du 19 janvier 2019 - Ma nouvelle vie à Hong Kong

Un reportage d’Antoine Baldassari et Marion ZipfelImage : Mathieu Dubosq et Olivier PhilippeMontage : Thomas EscaichProduction : KM Ils ont longtemps vécu en France où ils avaient construit leur vie. Ils ont pourtant fait le choix de modifier radicalement le cours de leur existence, de rompre les amarres et d’aller tenter l’aventure dans cette ancienne colonie britannique, réputée pour son dynamisme économique et sa fièvre d’entreprendre. Ils ont donc franchi le pas et se sont installés à Hong Kong avec ce dénominateur commun : porter haut les couleurs de la France, de ses produits, de ses savoir-faire et de son excellence. Portraits croisés de quatre français qui ont fait le choix de tenter l’aventureHongkongaise.