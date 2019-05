Grands Reportages du 19 mai 2019 - Trafic d'animaux

En France, plus d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie. Soixante millions d’animaux et un marché de plusieurs milliards d’euros entaché de trafics en tous genres : élevages clandestins, importations illégales en provenance des pays de l’Europe de l’Est, vols, ou exploitation d'espèces protégées. Le commerce illicite d’animaux se classerait au troisième rang des trafics les plus lucratifs, après la vente de drogue et d’armes.